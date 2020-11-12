「交往是兩個人的事，結婚卻是兩家人的事」這句話果然是真的。有名準新郎最近和先有後婚的女友正在籌辦婚事，沒想到岳母竟然獅子大開口，除了要求百萬元聘金，連婚宴都堅持要在五星級飯店舉辦，種種誇張行徑讓他忍不住PO網怒嗆。

一名準新郎在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，表示近日在和女友籌辦婚事，沒想到岳父岳母竟不斷提出要求，先是聘金說要108萬，但看在岳母說這筆錢是要給女友跟肚裡小孩用的他才免強同意。但接下來岳父岳母又指定婚宴場所要辦在一桌.2.6萬起跳的五星級飯店，還有禮金桌要設兩邊，一邊夫家一邊娘家，而且因為男方桌數多所以需要先付訂金。

除此之外，岳母還要求要席間要請小提琴家和魔術師演出炒氣氛，新秘要幫她化妝，而且不是簡單媽媽妝是正式妝，連禮車都要求要租12台高級轎車，尤其領頭車一定要賓利，表示這樣才有面子。而最後壓倒新郎的稻草，就是岳母說迎娶要去5星級飯店走流程，所以前一天要開兩間房住飯店，以及她出席喜宴要買2套5萬元的禮服換穿，而且上述所有費用都要男方買單。

積忍以久的情緒終於在此刻爆發，新郎忍不住氣得大罵「我家是老實人，不表示就可以讓你家吃人夠夠。為何你媽如此咄咄逼人。不斷拿小孩來逼我家同意。我們先懷後婚，你家拿這個理由不斷用肚子小孩逼我威脅我，那別怪我放棄了，我想盡父親的責任老公的責任，這不表示我家以及我可以任意讓你家剝削。」

文章曝光後讓網友都傻眼，紛紛留言聲援原PO「這個不算嫁女兒，是賣女兒了吧！」、「這種嘴臉真的讓人受不了，有多少錢做多少事，婚宴只是一時，日子要能長久過才是上策」、「這是什麼邏輯呀！直接帶老婆去公證！可以省很多錢！錢留著給孩子讀書！」、「如果你全都答應了，你真的就是標準的盤子」、「這是賣女兒吧。簡單，婚禮無限期延長，看誰急。」