馬來西亞氣候潮濕炎熱，中部還有熱帶雨林，因此生物種類豐富。砂拉越(砂州)有民眾發現，水溝裡竟出現一隻巨鱷，而且體重重達800公斤，由於擔心會跑出來傷人，便向牠開了一槍後再通報消防局，豈料牠儘管已中槍，但仍非常頑強拒捕。

居民發現巨鱷後，嚇得朝牠身上開了一槍以免落跑(影片來源/youtube/K媒體)

根據《光明日報》報導，由於近日當地河水水位高漲，因此巨鱷便跟著游近住宅區水溝，之後有民眾經過聖艾蒙國小後方溝渠時，才意外發現巨鱷的身影，由於擔心牠會爬出來咬人，因此便朝巨鱷開了一槍，但牠並未因此喪命，不斷的在水溝中掙扎，5名壯漢甚至試圖將牠拉出卻屢屢失敗，嚇得趕緊向消防局通報。

經消防員觀察後，得知此品種為銅鱷（Buaya Tembaga），體重重達800公斤，體長約16尺(約5.3公尺)，推測牠可能已高齡80歲，儘管巨鱷已中槍受傷，但被捕時仍不斷頑強抵抗，力氣仍非常大，而消防員花了1個小時，才成功將牠的四肢與嘴綁住，並蒙上眼睛。

巨鱷被成功綑綁後，還必須使用推高機，才能將牠抬起(影片來源/youtube/K媒體)

由於巨鱷體型太大，最終派出堆高機，才成功將牠抬起運到貨車上，之後交由砂森林機構處置。不少網友表示「鱷魚也怕人類傷害牠吧！牠只是剛好迷路而已」、「雖然很大隻又恐怖，但希望能將牠放生」。而這一隻巨鱷並非林夢地區出現最重的，在2017年9月3日固本路附近工業區，還曾出現近1噸重的鱷魚。