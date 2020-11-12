柏油路上的裂縫，有時會冒出頑強的雜草，驚人的生命力讓人佩服，但你有看過長出蘿蔔嗎？日本JR大阪站附近一條天橋旁，底下竟冒出一棵蘿蔔，意外在網路上爆紅，更獲得「ど根性大根（頑強蘿蔔）」的稱號，豈料隔一天後，它竟被拔走了，讓許多民眾非常氣憤。

頑強的白蘿蔔衝破了柏油路逆天求生，沒想到隔天就被拔走了(影片來源/youtube/FNNプライムオンライン)

綜合日媒報導，JR大阪站阪神百貨梅田本台（北區）天橋底部的柏油路上，近日竟冒出「蘿蔔」，只見蘿蔔突出約4公分的白色部分，頂部則綻放出比根還大的葉子，因此起初看到時，都會被誤以為是雜草，近看才會發現是蘿蔔，讓許多人又驚又喜。

由於蘿蔔能夠突破堅硬的瀝青混凝土，讓許多人驚呼不已，更將它命名為「ど根性大根（頑強蘿蔔）」，吸引許多民眾朝聖。豈料到了隔天，發現「頑強蘿蔔」竟被拔走，而殘留下來的洞，甚至被插入一根大蔥，讓民眾非常不滿，希望能找出拔蘿蔔的兇手。

根據《BuzzFeed News》報導，9日下午4時重返「案發地點」後，發現大蔥也消失了，而原先的坑洞也被填起來，也有其他媒體取得監視器畫面，發現8日凌晨2時50分左右，出現兩名行跡可疑的民眾，竟將蘿蔔拔出並帶走，而大阪市當局則表示，由於該顆蘿蔔屬雜草，因此無法對此開罰。

不過類似事件並非首例，2005年兵庫縣一條瀝青行人路上，也曾長出一顆蘿蔔，當時還被稱為「阿大／大醬」，但之後卻不幸被折斷，之後一間農業研究公司得知後，便取得它的花蕾後，順利替它生產「後代」。