一名87歲的婆婆落水後竟反應超淡定，飄浮水面等待救援，讓網友全都超佩服。(影片來源/YouTube/China Daily/如遭刪除請見諒)

在水中放鬆身體就能自動浮起來是不少人都知道的知識，但心裡的恐懼感往往讓一般人很難保持冷靜。大陸日前就出現一名超強大的婆婆，落水後馬上淡定讓身體漂浮在水面，讓網友看了全都拍案叫絕，讚嘆「婆婆心理素質太強大了！」

根據陸媒報導，湖南省醴陵市一名87歲的謝婆婆，8日時在淥江附近洗手，沒想到一個不小心竟跌落河中，但是婆婆不但沒有恐慌掙扎，反而淡定的將雙手環抱胸前，全身放鬆漂浮在水面，靜靜在水中等待救援，讓周圍民眾全看傻眼。

消防員接獲通報趕到現場，立刻跳入水中用救生圈將婆婆安全救上岸，江源消防救援站副站長表示「當我們抵達時，老人就已經漂浮在水面上，雖然水面還算平靜，但水流隨時都有可能會將她衝走的可能」幸好最後成功救到人，送醫檢查後也並無大礙。

而獲救的謝婆婆透露，當時腳一滑就掉進水裡，因為不會游泳，只好抱著自己浮在水裡，嗆到水再吐掉，後面的事情則不太記得了，但消防員告訴她獲救時她呈現仰面睡著的狀態。最後她也不忘感謝救難人員的幫忙，讓她保住一命。影片曝光後掀起熱議，不少網友紛紛崇拜表示「老奶奶太厲害了，簡直冷靜的讓人驚歎」、「這心理質素，自歎不如！」、「鎮定自若」、「大媽大難不死必有後福」、「大媽大難不死必有後福」、「奶奶懂的好多#這是女人的能力#」、「雖然很不幸掉到水裡面了，但不得不佩服老人的冷靜臨危不亂選擇了對於她來說最合理的解救方案」。