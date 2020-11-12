網購雖然方便，但沒有看到實品，有時難免會買到「照騙」商品，試穿後讓消費者哭笑不得。美國肯塔基州一名準新娘，在上網購買婚紗，開心收到貨馬上試穿後，發現實品與照片差異甚大，穿起來就像是包浴巾、床單，讓她氣得向店家客訴，沒想到客服的回應，卻讓她當場超尷尬。

Two weeks ago my wedding dress came in. I was really upset about the looks of it and sent an angry email to the company... 由 Deux Aubrey 發佈於 2020年11月4日 星期三

根據《每日郵報》報導，居住於路易維爾(Louisville)的33歲準新娘奧布里(Will Aubrey)，在網路婚紗店「Milly Bridal」選購婚紗，期間相中一件包臀、露肩的魚尾式婚紗，2周前她收到貨後，便開心的打開試穿，豈料實品卻與網站上照片相差超大，穿在身上好像是用床單包住一樣。

奧布里表示，原先看中的婚紗有露肩、愛心領口，以及蓬鬆的薄紗美人魚下擺等設計，上面還鑲鑽點綴，豈料收到的衣服，就像還沒完成的一樣，薄紗直接垂到下擺，而後背的繫繩也做的亂七八糟，而且還長到幾乎要碰到地，讓奧布里非常氣憤，因此決定退貨，「我對它的設計非常失望，於是向公司客訴，希望對方能讓我退貨，甚至附上我的試穿照」。

奧布里於這個週末收到回信，而信中內容非常簡短，禮貌的寫著「你將衣服內外穿反了，請以正確方式穿上」，當下讓她崩潰大笑，竟然是她自己穿反了，「誰知道他們會把婚紗內襯翻到外面」，之後以「正確方式」試穿後，大讚婚紗非常的漂亮，更自嘲無論上學學了多少，「我們仍缺乏常識，比如如何正確穿衣服」。

奧布里也透露，她在試穿時，丈夫也沒有注意到異狀，所以實際上不只她一人搞錯，而她與丈夫其實早已簽字，但因受到疫情影響，因此一直還未宴客，想等疫情過後、經濟好轉時，再拍攝婚照及正式舉辦婚禮，而她也強調自己並未捏造故事，會想分享自己的糗事，只是想暖和疫情與大選期間的緊張氣氛。