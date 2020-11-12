狗弟弟看到過世狗哥哥的畫像後的反應讓網友全都超感動。(影片來源/YouTube/B.C.&Lowy/如遭刪除請見諒)

原來動物界也有這麼感人的「兄弟情」！國外一名飼主將最近過世的毛孩畫像掛在家裡留作紀念，沒想到家中另一隻狗狗看到畫像馬上就認出是過世的狗兄弟，出乎意料的反應讓飼主超感動，也暖哭一票網友，紛紛直呼「太多洋蔥了啦！」

英國一名女飼主養了一對狗兄弟，前一陣子狗哥哥不幸過世，傷心難過的她特別請了一名畫家幫忙繪製狗哥哥的畫像。畫作完成後，她決定掛在客廳的牆上。驚喜的是，狗弟弟看到畫像似乎馬上就知道那是狗哥哥，馬上興奮的搖尾巴示好，之後還踩著沙發靠近仔細端詳，呆萌又溫馨的舉動讓飼主忍不住又哭又笑。

女飼主表示，她在這對狗兄弟剛出生的時候將牠們接回家領養，也因為從小一起長大，讓兩兄弟感情非常好。所以自從哥哥過世後，弟弟就一直悶悶不樂，好在看到畫像之後，讓想念哥哥的牠又恢復元氣。繪製畫像畫家的女兒看到影片後也開心回覆，認為狗狗的反應就是對作品的最好讚美，因為這代表她媽媽真的神還原狗哥哥的樣貌。

經常翻譯國外影視消息的部落客「B.C. & Lowy」也在事後將影片分享到網站上，讓網友全都感動淚崩「哭啦，哪次不哭」、「誰偷偷在影片裡加洋蔥啦」、「狗：這誰啊，近點看好了（跳上沙發）兄弟我好想你啊！！」、「飼主一開始笑聲是覺得驚訝，後來的啜泣聲是思念」、「當我朋友問我看鐵達尼號為啥沒哭的時候，我給他看這個」、「還我的眼淚來QQ」。