你有看過戴帽子的企鵝嗎？美國加州一名野生動物攝影師，日前至南極半島 (Antarctic Peninsula)進行拍攝，期間發現了一隻小企鵝，頭上竟戴了一頂「毛帽禦寒」，模樣看起來非常可愛，而實際上這並非一頂帽子，也讓網友們大開眼界。

在 Instagram 查看這則貼文 Mark Anthony Coger（@markacoger）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 下午 12:55 張貼

攝影師馬克(Mark Anthony Coger)來自洛杉磯(Los Angeles)，擅長拍攝動物紀錄片，捕捉自然界中的原始時刻，近日待在南極拍攝企鵝、海豹等寒帶生物，期間看到了一隻阿德利企鵝(Adelie penguin)，全身圓滾滾的待在石頭旁，有趣的是，牠的頭上竟戴著一頂「毛帽子」。

阿德利企鵝擠著肥嘟嘟的下巴，不斷地左顧右盼，看起來非常呆萌，而實際上這並非真的帽子，而是牠正值換毛階段，當時牠已褪去身上棕色胎毛，只剩下頭頂還沒有換完，因此看起來就像戴著小圓帽一樣，加上傻呼呼的眼神，融化一票網友，影片吸引7千多人觀看。

而日本網友@r2d2c3poacco先前也曾分享企鵝換毛照，只見國王企鵝上半身還沒換完，傻傻的盯著天空看，還有另一隻阿德利企鵝也未完全換毛，上半身的毛好像是穿著一件防護衣，有趣的是，國王企鵝幼鳥在換毛前，會先將自己吃胖，用以儲存能量準備轉大人，因此看起來才會特別腫，體積比成年企鵝還大隻。