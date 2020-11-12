每個人搭乘台鐵時幾乎都有遇過誤點的情況，對此有網友就好奇想知道，為什麼台鐵經常誤點？反觀高鐵和捷運就不太會出現這種問題。除了網友紛紛提出自己的看法之外，有資深旅客就點出「司機駕駛速度」、「各站停靠時間」以及經常遇到列車交會待避的「路塞」是3大關鍵原因。

一名網友在PTT的Railway板以標題「為什麼台鐵就是會誤點？」發文，表示他聽別人說台鐵會誤點有9成都是因為乘客的問題，但這也讓他好奇，為什麼高鐵和捷運也都是在載乘客，怎麼就不太會誤點，忍不住直言「是台鐵工作者的能力比較差，不如高鐵或捷運，所以常常達不到答應乘客的事情？」

有資深旅客就表示，他曾研究過不同司機，發現每位駕駛的習慣的不太一樣，有些人加速偏慢，有些人會在快到站時提早減速滑行，導致時間在無形中被拉長，以0.5到1分的時間慢慢累加上去。而高鐵、捷運由於車種單純，動力一致，較無此問題。

除此之外，捷運、高鐵不需要等旅客上、下車，時間到了就可以出發，但台鐵經常為了等乘客全數上車才發車，每一站如果都延長3到5分鐘，延誤時間自然是越拉越長。另有鐵道迷也指出，為了安全著想「台鐵排點、車站股道配置，關係到待避交會、路塞的晚分，也容易連鎖影響到其他準點的車」。