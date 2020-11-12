印度北阿坎德邦（Uttarakhand）一名農夫日前在田裡工作時，赫然發現土裡出現詭異形體，乍看之下就像是一顆大番薯，與土壤顏色相近，沒想到仔細一看竟隱約出現小小的四肢，嚇得他趕緊將土壤撥開，從土裡挖出一名動也不動的小女嬰。
根據英國《太陽報》報導，當地一名農夫下田工作時，赫然驚見土壤隱約冒出一張「人臉」，嚇得他倒抽一口氣，立刻上前確認，這才發現竟然是一名剛出生的女嬰，以「種豆子」的方式遭到活埋，身上幾乎全被泥土給覆蓋住，就連口鼻也全是泥沙和石礫，一動也不動。
該名農夫見狀立刻找來附近其他村民一起將女嬰從泥土堆中救出，並且清除女嬰口鼻中的石礫，接著用布將女嬰緊緊包裹住，避免失溫，最後緊急送醫治療。
所幸女嬰經搶救後並無生命大礙，身體狀況也十分穩定。警方獲報後也展開追查，但目前對於棄嬰人的身分和動機仍待進一步釐清。
事實上，類似事件在印度時有所聞，且受害的幾乎都是女嬰，2019年10月就曾發生一名初生女嬰被密封在陶壺中，埋在地底下，直到被民眾發現才撿回一條小命；2017年時，一名初生女嬰被父母丟進了荊棘叢中，卻奇蹟般地倖免於難。
文章來源：THE Sun
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