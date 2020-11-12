南非一名47歲野生動物攝影師葳瑟爾（Corlette Wessels），日前在南非與波札那（Botswana）邊境，直擊一對獅子父子的有趣互動，尤其是小獅子不斷圍繞著公獅搗亂，但公獅似乎懶得搭理，沒想到小獅子最後直接「開大絕」，往公獅的私處直接進攻，痛得公獅痛苦咆哮，而這一幕逗趣畫面全被捕捉下來。

根據英國《太陽報》報導，攝影師葳瑟爾日前觀察到獅子家庭的有趣日常，只見公獅面對不斷搗亂、挑釁的幼崽，厭世的不想理會，為了引起公獅的注意力，小獅子最後乾脆開始猛抓、啃咬公獅的屁股和尾巴，但公獅依舊不為所動，老神在在的在一旁喝著水。

玩性大發的小獅子最後乾脆「開大絕」，先是對著公獅的私處又聞又舔，接著更直接不滿的咬公獅「蛋蛋」以示抗議。

這一幕讓葳瑟爾嚇壞了，她指出，公獅脾氣暴躁、攻擊性強，「而且只要一個巴掌或是一口咬下去，小獅子隨時都會沒命，我不知道當時小獅子是怎麼想的。」所幸公獅當下只是痛得咆嘯一聲，又繼續喝水，最後葳瑟爾也大讚公獅非常具有父愛，懂得照顧小獅子。