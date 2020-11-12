網咖因為網速快、設備新穎，受到不少玩家喜愛；除此之外，網咖會提供飲品和餐點，讓長時間泡在網咖的消費者能快速方便的解決食的需求。不過就有網友發現，網咖的泡麵似乎特別鹹？貼文一出隨即引起眾人共鳴，更有內行人點出背後暗黑真相。

原PO今（12日）在PTT「八卦板」以「網咖的泡麵為啥都煮很鹹」為題，PO文憶述高中時期在網咖必吃泡麵＋蛋，「每次吃完都覺得很鹹還要另外買飲料…」讓他不禁好奇，「為啥網咖的泡麵都煮那麼鹹啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「煮清淡只會被嫌難吃」、「還有一點，重口味當下刺激味蕾才會覺得好吃」、「上一鍋留下來的味道」、「網咖鍋不洗滿常見的，還會直接煮冷凍調理包」；此外，眾人更一面倒點出關鍵「你才會再消費飲料啊」、「不然怎麼賺飲料錢」、「這樣你才會買飲料啊」、「你說出答案啦」。

事實上，過去就有曾任職網咖的網友解答，直言「水量」是美味的第一關鍵，除了會有量杯精準測量，水量也會抓比平常泡麵時還要少，因為偏鹹的泡麵配飲料，會讓客人吃得欲罷不能。再者，一定要放青江菜，除了視覺上會更加美味，也有西餐的配菜效果，重要的是能夠安慰客人這餐有吃到綠色蔬菜。

另外，雞蛋煮到半熟就好，這樣將蛋戳破後，味道才會有變化；最後再搭配黑底紅碗或是大寬口碗，能增加儀式感。不過他也抱怨，「我們其實很討厭有人點泡麵，一個人點下去，接下來聞到香味，其他人也會跟著下單。」