國外一名男子日前花了1美元的門票錢，參觀奈及利亞Gamji Gate動物園，沒想到卻看見恐怖的動物煉獄，尤其是骨架根根分明、瘦成紙片的雄獅「Shadow」，被困在水泥牢籠裡絕望等死的身影，讓他心痛到說不出話來，於是迅速通報動物保護組織「[email protected]」展開救援。此外，園內的其他動物也處於營養不良的狀態，甚至有不少動物被活活餓死。

根據英國《每日郵報》報導，骨瘦嶙峋的4歲雄獅Shadow，身體狀況十分虛弱，當地動物救援組織獲報後，緊急介入調查，儘管Shadow後續經過治療後已經有力氣自行移動並進食，但能不能活下來，還是未知數。

據悉，動物園在先前曾淹水，因為無法及時將動物運送出來安置，這些動物只能自己找地方攀附才得以存活，不過連續5天斷糧的情況下，又浸泡在水中，園內的生存條件十分惡劣。

被關在鐵籠中的鬣狗和其餘靈長類的動物，體型也比正常動物小許多；鱷魚的活動空間雖然較大，但是淺水呈沼澤色；其餘動物的身體狀況也不佳，由於營養不良，數十種瀕臨滅絕的物種虛弱無力，還有一些動物因為缺乏食物而活活餓死。

值得慶幸的是，動物救援組織取得授權書後，已經接管了該動物園，並緊急進行餵養和營養計畫，園區內所有動物的狀況正逐漸改善。