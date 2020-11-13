有錢就是任性！英國一名設計師在8年前，買了一張樂透試手氣，沒想到竟中了頭獎，抱走4500萬英鎊（約新台幣16.8億元）的獎金，日後生活非常享受，日前他竟砸下千萬買動物園送給岳母，做為聖誕節禮物，讓她從小員工晉升為老闆娘。

根據《每日郵報》報導，裝潢設計師馬特（Matt Topham）於2012年2月購買彩券，沒想到竟幸運中4500萬英鎊（約新台幣16.8億元）獎金，當年他才23歲，也成為英國史上最年輕的頭獎得主，而從此他的人生也有了180度轉變，不僅是一個設計師，甚至還接受培訓成為飛行員和賽車手。

What a WILD gift 🐯🐻 由 Daily Mail 發佈於 2020年11月7日 星期六

馬特名下跑車不計其數，有Jaguar XKR-S、休旅豪車Land Rover Range Rover Evoque、保時捷及豪華跑車Aston Martin DB9等，馬特的朋友提到，「他們很懂得享受富翁的生活，知道如何找樂子」，更補充「如果他的岳母想要一個動物園，為何不給她買一個呢？反正他負擔得起」。

馬特花了60萬英鎊（約新台幣2200萬元），在林肯郡勞斯(Louth)買下一個動物園送給岳母，並在園區內增添馬、侏儒山羊及駱馬等動物，還設置獵鷹中心，飼養各式種類獵鷹、倉鴞和海鵰。不僅如此，馬特夫妻還砸120萬英鎊於諾丁漢的亞當斯山，買下一棟1930年代的豪宅，欲拆除改裝隔音電影院、植物園和游泳池等設備，他們不僅花錢在車與房上，也經常與親友到處旅行度假。