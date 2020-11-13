新台幣千元大鈔上，能看到台灣特有種「帝雉(Syrmaticus mikado)」圖案，原先被列為瀕臨絕種動物之一，而近日內政部分享好消息，根據生態調查研究報告指出，經過30年的努力，在復育人員守護下，玉山國家公園內的帝雉估計超過1萬隻，讓不少人非常開心。

累積 3 個 10 年的能量 全世界只有台灣有的帝雉 復育有成！ 歷經 30 年觀察，我們赫然發現原瀕臨絕種的牠， 身邊父老兄妹親朋好友變多了！ 根據生態調查研究報告，在復育人員努力守護下，推估目前在玉山國家公園裡的帝雉超過 1... 由內政部發佈於 2020年11月12日 星期四

內政部在臉書粉專寫下，「累積3個10年的能量，全世界只有台灣有的帝雉，復育有成！」，指帝雉原本瀕臨絕種，在1986年時只剩5000多隻，而在相關復育人員守護下，經過30年終於復育成功，推估如今玉山國家公園裡的帝雉超過1萬隻。

也呼籲民眾，若於山林間遇見帝雉，在遠觀觀賞即可，不要刻意驚擾到牠們，希望大家能夠守護台灣的多樣生態。不少網友也回應「也請政府多多保護石虎呀，不要再花30年來復育有成，預防重於治療」、「我錢包的帝雉需要復育」、「真的養的頗好的，肥肥的，大雪山土地公廟的小路或天池都有機會看到，上次還看到山羌」。

根據玉管處介紹，1906年英國的古費洛(Walter Goodfellow)深入玉山蒐集標本時，發現鄒族人頭飾上有2根雄帝雉的尾羽，取得後送回英國鑑定，發表為新品種，也成為命名起源。而帝雉是台灣特有種，性格謹慎，若遇干擾常會緩緩躲入草叢，鮮少驚飛，主要棲息於海拔1800到3300公尺高山上，喜歡出沒於迷霧中，因此被譽為「迷霧中的王者」。