生命奇蹟！韓國有一名飼主回到家後，發現家中懷孕的母貓，剛生下幾隻幼貓，豈料其中一隻卻被遺棄在角落，而且一動也不動，才發現牠疑似太虛弱而休克，飼主隨即觀察到，小貓嘴巴似乎微微動了一下，因此將小貓放於掌心內，不斷搓揉做CPR，經過30分鐘的搶救，小貓竟奇蹟被救活。

小奶貓起初奄奄一息，經過飼主搶救後，再度活過來睜眼呼吸(影片來源/youtube/피니엔스of Cats)

飼主是國際愛貓聯合會(CFA)飼養員，主要飼養挪威森林貓 (Norwegian Forest cat)，已有10年的資歷，經常在頻道《피니엔스of Cats》分享與貓的日常，先前他外出回到家後，發現家中的母貓艾莉絲(Ellis)剛生產完，成功生下4隻健康小貓，全窩在母貓的懷裡，讓他感到非常開心。

過了11個月後，5隻小奶貓都很健康，窩在母貓的懷裡喝奶(影片來源/youtube/피니엔스of Cats)

但詭異的是，飼主卻在家中的角落，發現一隻奄奄一息的小貓，推測由於天氣寒冷，角落的小貓身體較虛弱，因此母貓便不願照顧，把牠擱置於一旁，小貓被發現時已無任何動靜，而且舌頭伸出、嘴巴張開，但身體還未僵硬，飼主下意識便想到做CPR，認為或許還有一線生機，儘管不清楚是否有用，但還是決定嘗試看看。

影片中，小奶貓闔眼並吐舌，看似已無生命跡象，而飼主一邊搓揉牠的身體與CPR，一邊用嘴呵氣給牠溫暖，豈料過了6分鐘後，小貓竟輕輕地哼了一聲，讓飼主看到希望，加緊重複剛剛的動作，經過30分鐘的搶救，小奶貓終於動手腳復活，讓他非常感動，開心的說「謝謝你活下來，你真的是跟奇蹟一樣的孩子」。之後小奶貓也與兄弟姊妹們，窩在母貓腹部搶奶喝，而這一窩小貓出生於2019年12月30日，如今事隔11個月，牠們也都健康長大了。