牆壁上怎麼可能會長出番薯！澳洲一名女網友在自家浴室中發現，瓷磚上竟黏著一坨坨「棕色橢圓形異物」，外型乍看之下像是番薯，而且數量多達7顆，讓她感到非常困惑，於是將照片分享於臉書，而其他網友看到後，則嚇得建議她趕緊搬家。

What on earth is THAT?! 😱 由 Daily Mail Australia 發佈於 2020年11月11日 星期三

根據《澳洲新聞》報導，女網友發現自家浴室裡，竟有7顆類似番薯的異物黏在瓷磚上，由於不清楚這是什麼，所以不敢隨意破壞，因此在粉專《Mums Who Clean》詢問，而不少網友看到後，紛紛建議她搬家，「為了你的安全著想，你最好出售房子，然後搬家」，還有人推測，這可能是蜘蛛的巢。

生物學家兼雪梨大學 (The University of Sydney)教授戴特（Dieter Hochuli）解釋，這其實是「泥蜂」（Mud Dauber Wasp）的巢，「從維多利亞到達爾文，從市區到森林，幾乎都能看到泥蜂的身影」，泥蜂以捕殺蜘蛛為生，會用針麻醉獵物後，帶回巢穴密封於泥巢中，再產卵於獵物體內。

待泥蜂寶寶出生後，牠們會吃獵物獲得養分，直到成年後，才會鑽出來，開始在野外狩獵，儘管牠們沒有侵略性，但若是受到威脅仍會發動攻擊，而被螫到也會疼痛不舒服，因此建議不要噴灑巢穴，若想要移除泥蜂巢，最好等到泥蜂飛離巢後，再趁機將巢去除。