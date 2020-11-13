國外一名女飼主在5年前，領養了一隻8歲的老貓，新成員的加入讓一家人過得更幸福，豈料日前她生下女兒，卻發現愛貓經常與寶寶保持距離，甚至未曾對嬰兒感到好奇，擔心牠可能不喜歡新生兒的加入，豈料一日飼主偷看監視後，發現超暖的畫面，才知道愛貓原來是不知道該如何表現。

夏倫(Shannon Richardson)於5年前，至收容所發現橘貓「桑尼(Sunny)」，當時牠已8歲了，貓生幾乎都在收容所度過，「牠花了6年的時間尋找家，當我們見到牠後，就馬上決定要收養牠」，讓桑尼過著幸福的生活，直到一天夏倫順利生下女兒海柔爾(Hazel)，開心的帶寶寶回家，欲介紹給桑尼認識。

夏倫印象深刻的說「我們第一次將海柔爾帶回家時，牠完全對嬰兒沒興趣，當我們放下嬰兒背帶時，牠甚至只嗅了一下寶寶後，就馬上走開去吃晚餐」，而幾個月過去，儘管他們曾試圖讓雙方變熟，女兒海柔爾雖漸漸習慣貓的存在，但桑尼始終與海柔爾保持距離，讓夫妻倆傷透腦筋。

直到一日夏倫檢查嬰兒監視器，才發現桑尼一直在裝傲嬌，當時海柔爾躺在嬰兒床裡睡覺，桑尼竟悄悄的溜進她的房間後，便跳進了嬰兒床，窩在寶寶的身邊「陪睡」，夏倫興奮的說「看到牠躺到嬰兒床上，讓我感到驚訝，因為牠年紀大了，也不太喜歡跳躍，之後在那待了4個小時，我與丈夫才意識到，牠已有一段時間沒跟我們睡了」。

夏倫認為，桑尼其實一直都很喜歡海柔爾，只是不知道該如何表現，如今桑尼也不再隱藏愛意，經常會跟著海柔爾到處走，試圖要確保她沒事，而且很喜歡依偎著她，夏倫提到「之前海柔爾哭時，牠甚至會跳進嬰兒床裡，用鼻子磨蹭安撫寶寶，假若海柔爾還是一直哭，牠便會待在那裡，真的很暖心」。