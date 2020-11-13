家中有養貓咪的飼主一定知道，貓咪個性獨立，要牠一個指令一個動作，肯定是天方夜譚，不過日前網路上卻瘋傳一段影片，只見一名飼主當時正在錄製幫嬰兒洗澡的教學步驟，有趣的是，飼主手上捧著的是「披著橘貓外皮的偽嬰兒」，過程不但超配合，甚至舒服的幾度瞇眼睡著，超萌畫面讓網友全看呆了！

一名馬來西亞網友日前將影片PO網，並PO文指出爸爸在教兒子怎麼幫嬰兒洗澡，沒想到「飾演嬰兒的『演員』非常稱職！」

畫面中可見，一隻軟萌橘貓被當成嬰兒，捧在手掌心，接著飼主一邊解釋如何正確幫嬰兒清洗，一邊溫柔的輕撫著小貓咪。

有別於貓咪一聽到洗澡就躁動爆氣的印象，小橘貓倒是顯得悠然自在，過程中不但相當配合，還安穩的躺在澡盆中，任由飼主不斷梳毛搓揉，期間數度舒服的差點睡著，好脾氣的任人擺布。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這個是貓還是洋娃娃？」、「被點了穴道嗎？」、「別人的喵就是不一樣」、「人家在示範怎麼幫寶寶沖涼，剛好有貓就拿貓來當寶寶」、「比嬰兒還乖」、「貓：這年頭，要吃個罐頭還真不簡單」、「完美示範」、「這演員真的一流」、「我懷疑這位爸爸應該示範N次了！貓也完全進入狀態」。