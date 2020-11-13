電視劇中的男女主角經常上演「口對口」人工呼吸的浪漫戲碼，沒想到現實生活中，野生動物也有如此戲劇性的場景？國外一名28歲的野生動物攝影師威廉（William Steel）日前捕捉到一個張力十足的畫面，只見一隻猴子似乎正在替同伴進行人工呼吸，畫面曝光讓人看了嘖嘖稱奇。

Get me a banana, stat! #Monkey 'gives mouth-to-mouth' to prone female in hilarious game reserve pictures

Vervet monkeys were photographed in the Gaborne Game Reserve, #Botswana

Monkey looks like it's giving CPR but it's actually grooming the prone female pic.twitter.com/EFuNjfz7rU — Hans Solo (@thandojo) November 12, 2020

威廉日前在非洲波札那的嘉伯隆野生保護區（Geborone Game Reserve），直擊兩隻長尾黑顎猴的戲劇性時刻，他先是看見一隻母猴四腳朝天的摔倒在地，久久躺地不起，似乎是想要引起關注。不久母猴的同伴立即湊上前來關心，還對著母猴做出心肺復甦術中「壓額抬顎」的標準動作，接著又進行了人工呼吸。

事實上，這幕看似口對口人工呼吸的畫面，並非眾人以為的煽情戲碼，這隻母猴並不需要氧氣，只是「戲精」上身，單純想要博取關注；而隨後趕到的猴子也不是在做人工呼吸，而是在替母猴理毛。

威廉解釋，跟人類社會一樣，猴子的群體中也崇尚互助合作的精神，猴群會透過互相梳洗建立緊密的連結，這點從牠們經常替同伴清潔傷口、抓蝨子中可見一斑，「在我看來，這種『刷存在感』博取同情的心態，是一個非常有趣的時刻。」