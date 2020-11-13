隨著網路世代普及，民眾每天幾乎都和3C裝置脫離不了關係，尤其是瀏覽器的選擇種類更是繁多，對此就有網友不禁好奇，「需要付費的瀏覽器，打趴Chrome，你會用嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出1致命關鍵，直言付費與否絕非首要考量。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，無意間知道了Puffin瀏覽器，「本來還以為是雜牌，後來才知道是曾經在Google工作，南加大畢業的台灣人做的」，不過經過實測後，他發現手機版的Puffin瀏覽器，速度確實傲視其他瀏覽器，「包含市占率高的Chrome都被屌打！」不過因為他用的是免費的試用版，所以還是會有廣告跳出。

然而原PO指出，瀏覽器從以前到現在都是免費的軟體，Puffin瀏覽器卻打破傳統要向使用者收費，讓他不禁好奇，「在瀏覽器百家爭鳴的狀況下，有誰會付費使用呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「現在的主流是Chrome的核心」、「運用覺得還好，比較有隱私是對的」、「有免費的可以用，幹嘛用付費的，除非有什麼特別的功能」、「這個瀏覽器是雲端運算網頁內容所以可以跑flash，但也就這個特色而已」。

不過也有內行人點出關鍵，「不要跟Chrome打，若有不相容，工程師也懶得支援你」、「瀏覽器很看市佔率的，不然你在快人家網頁都沒有為了你修正，你使用起來就很容易變成二等公民，所以新創的瀏覽器都會往不同的特殊需求下手，有vpn阿之類的」。