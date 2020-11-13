在台灣，經常看見不少休旅車穿梭在街頭間，對此就有網友不禁好奇，台灣馬路狹小為何休旅車卻這麼多？貼文一出隨即掀起熱議，更有不少老司機點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，台灣地狹人稠，馬路狹窄，但還是有不少人偏好買休旅車，造成道路壅塞，砲轟「技術不好至少買個好鑽好操控的轎車啊，在那邊擋路擋視線是為何？為什麼台灣人愛開休旅車啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「路爛，開SUV剛好」、「跟轎車比，開過後回不去了」、「台灣都已經夠小了，應該發明超小型移動工具」、「加油站洗車大概有六成都是休旅」、「不只台灣啊！現在本來SUV就世界主流車型」。

不過也有老司機點出關鍵，直言「轎車視野那麼差，休旅車好多了」、「視野好、空間感舒服」、「因為休旅車載家人，乘坐舒適感比較好啊」、「底盤高，上山下海才好開啊」、「休旅車比較方便啊，出去玩搬東西什麼的，空間比一般轎車大」、「老實說，開過休旅車，你根本不會回頭再去開轎車，而且開長途的舒適度真的有差」。