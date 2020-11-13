現代人對於生活品質愈發講究，坐擁豪宅更是不少人畢生的夢想，儘管台灣地狹人稠，但各行政區域也各有獨特優點，日前就有外國網友不禁好奇，台灣有錢人都住在哪裡？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在有美版PTT之稱的《Reddit》論壇PO文指出，看了電影《瘋狂亞洲富豪》，內容是描述一名美籍華裔教授去見男友家人，結果發現男友家人是新加坡有錢人的故事，這讓原PO不禁好奇，「台灣最富有的家庭都住在哪裡？他們的生活真的就像電影裡演的一樣嗎？台灣有沒有類似的豪宅？」

貼文一出隨即掀起熱議，有網友回應，很多有錢人和大企業老闆都住在台北市中山區（特別是大直）和大安區，「信義區還太新，如果他們住的是豪宅，而不是豪華公寓，那麼他們算比較低調」。

不過原PO則認為，上述這些地區應該落在平均值，居住在大安區的英文老師很多，但都不是很富有，他認為真正的有錢人應該有能力坐擁一棟房子，而不是只買高級公寓。

此外，也有其他人分析，「有錢人不會住在陽明山，因為他們絕大多數時間都必須在台北工作開會、旅行」；一名網友也附和，認為有錢人都住在台北市或新竹市，且通常都是住在有警衛的高層公寓；越往南走，就會發現，有錢人都是住在獨立宅邸，而不是公寓，因為一般而言，南部房價較低。

原PO對於「新竹」這個答案感到意外，因為他印象中，新竹算是工業區，CP值相對而言沒有那麼吸引人。但也有人認為，有錢人只住在台北，不是桃園也不會是新竹，也許有部分住在台中和高雄。