台灣小吃百百款，每樣皆有各自的擁護者，日前就有女網友前往一間小吃店用餐，沒想到卻看見菜單上特別標示了「地、大、菠、空」四字密語，覺得特別有趣，也非常「台灣味」，忍不住PO網考考大家，直呼「是台灣人你就懂！」

原PO昨（12日）在臉書PO出一張菜單，上頭清楚標示了蒜泥白肉、嘴邊肉、豬頭皮…等美味菜色。

最特別的是，菜單最右側突兀的寫著「地、大、菠、空」四個字，讓她看了瞬間秒懂，打趣笑說這無非是燙青菜界的「四大天王」，分別為地瓜葉、大陸妹、菠菜、空心菜。

照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「專業的」、「具排他性」、「秒懂！還少一個A」、「A菜啦，哪次不A」、「可以放入給老外的國語文測驗裡，跟TOEFL、TOEIC、IELTS並列」；也有內行人解釋「高（麗菜）有時候很貴。這四個比較不會有波動時價」。