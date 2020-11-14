古生物插畫家．川崎悟司（@satoshikawasaki）異想天開用人體來再現各種動物骨骼構造的插畫，這強烈的視覺效果在推特上引發話題，也糾正了我們常誤解的一些動物身體構造。他不僅專業知識豐富，關鍵是腦洞也比一般人大，他把常見動物骨骼代入人類骨骼中展示出來，在人體化的同時，也將動物原本的樣貌和內部構造、行為模式都介紹出來，讓我們更加直觀的去了解動物。

＞原來烏龜的殼是脫不下來的！

＞大象和駱駝居然都踮著腳走路！

＞笑企鵝短腿，人家胸比你大！

＞紅鶴的腳踝常被誤解成膝蓋！

＞袋鼠的尾巴是來平衡身體，又能幫助跳躍！

＞兔子天生就駝背！

包含人類在內，所有動物的身體都是為了適應環境而生的，可是卻很少有人知道「為什麼會出現這樣的結構？」、「這種形狀具有什麼意義？」本書是一部嶄新的動物圖鑑，書中繪製了許多以人體模擬動物部分身體的插圖，讓讀者能從全新角度探究動物的身體構造。快透過人體變形插圖，一探烏龜、青蛙、大象、長頸鹿、鯨魚、企鵝等二十三種動物的構造與演化的真相吧。

【精彩書摘】

爬蟲類‧兩生類

烏龜

我們人類的肋骨就像一個籠子，將心 臟、肺等內臟關在裡面。烏龜的肋骨 則變得又大又發達，除了能保護心 臟、肺等重要器官以外，危險時還可 以將全身從頭到腳包覆起來。

烏龜人的演化。(圖/三采文化提供)

烏龜人的演化。(圖/三采文化提供)

與眾不同的骨骼結構

烏龜的殼由肋骨與脊椎所組成，形狀就像一塊板子，稱為「骨質層」。骨質層的表面覆蓋著一層薄薄的板狀鱗片，這稱為「角質層」。龜殼就是由骨質層與角質層這兩種結構疊合而成的。由於龜殼上帶有縫隙，朝縫隙處用力一敲好像會裂開，但骨質層與角質層的接縫位置並不相同，因此殼非常堅韌，不必擔心龜裂。 (圖1)

烏龜的殼由肋骨與脊椎所組成，形狀就像一塊板子，稱為「骨質層」。(圖/三采文化提供)

烏龜身上的「鎧甲」幾乎全由骨頭組成，不過其他動物則沒有這樣的結構。與烏龜同樣擁有堅硬鎧甲的動物，還有鱷魚、犰狳等等。但鱷魚及犰狳的鎧甲並不是骨頭，而是由皮膚產生的骨質外皮所形成的，跟龜殼是截然不同的東西。(圖2)

烏龜身上的「鎧甲」幾乎全由骨頭組成，不過其他動物則沒有這樣的結構。(圖/三采文化提供)

另外，烏龜的殼是由肋骨變形而成的，人類與其他動物一樣，肋骨外側都有肩胛骨，但烏龜的肋骨因為變成了殼，所以肋骨外側並沒有肩胛骨。

事實上，烏龜的肩胛骨包在殼的裡面，換句話說，牠的肩胛骨位在肋骨內側，與其他動物的骨骼結構正好相反。(圖3)

烏龜的肩胛骨位在肋骨內側，與其他動物的骨骼結構正好相反。(圖/三采文化提供)

獨特的肋骨及肩胛骨

為什麼烏龜的骨骼結構那麼與眾不同，肩胛骨會長在肋骨內側呢？日本的理化學研究所比較並研究了小白鼠胎兒、雞和烏龜卵中胎兒的成長過程。剛開始烏龜胎兒也和雞、小白鼠一樣，肩胛骨位在肋骨外側，但後來研究人員發現，只有烏龜胎兒的肩胛骨移動到肋骨內側，而肋骨則變成了殼，可見烏龜演化的特徵在於肋骨獨特的生長方式。一般來說肋骨會從背面的脊椎朝胸部及腹部彎曲並延伸，但烏龜的肋骨在演化過程中卻逐漸朝兩側延伸，肩胛骨的位置也跑到了肋骨以下。(圖1)

一般來說肋骨會從背面的脊椎朝胸部及腹部彎曲並延伸，但烏龜的肋骨在演化過程中卻逐漸朝兩側延伸，肩胛骨的位置也跑到了肋骨以下。(圖/三采文化提供)

考古學家也發現了證明這點的烏龜化石，並在二〇〇八年十一月，將約生存於兩億兩千萬年前的原始烏龜─半甲齒龜的化石公諸於世。(圖2)

考古學家也發現烏龜化石。(圖/三采文化提供)

這種原始烏龜的背甲（背部的殼）並不完整，只有腹部形成了殼，模樣十分特別。牠背部的肋骨朝兩側延展，看起來就像龜殼的雛形，肩胛骨則位於肋骨前方。根據生物學家推測，這些肋骨後來擴張成了扇形，形成將前方肩胛骨蓋住的龜殼，於是今日我們看到的烏龜便誕生了。

(本文摘自《超獵奇！人體動物圖鑑》/三采文化)

【作者簡介】

川崎悟司（@satoshikawasaki）

1973年出生於大阪府。科普類的書籍上都會有他繪製的動物插圖，經常通過骨骼解剖圖示來展現動物之間的差異，普及很多相關知識。

川崎悟司以恐龍和史前生物為主的生物為創作主題，於2001年開設刊登自己作品的網站「古世界の住人（ameblo.jp/oldworld）」，網站上的插畫全都由本人親手繪製。在那之後，從《動く図鑑MOVE》系列（講談社）開始，以繪製所有生物的插畫家身份進行活動，內容包括圖鑑、書籍或用於學術發表的古代生物復原圖製作等。主要著作有《絶滅した奇妙な動物》（ブックマン社）、《絶滅したふしぎな巨大生物》（PHP研究所）、《ミョ～な絶滅生物大百科》（広済堂出版）、《すごい古代生物》（キノブックス）等書。