我們身體的每個部位都有各自的名稱，例如眼睛、口腔、手肘、膝蓋、上臂、小腿、腳跟、臀部、大腿等等……不勝枚舉。人類以外動物的身體結構與人類大致相似，因此許多人體部位的名稱，在動物身上其實也找得到。

可是狗的腳跟在哪裡呢？長頸鹿的手肘又在哪裡呢？應該很多人都不知道吧。如果藉由插圖，讓人類的身體演化成其他動物，是否就能一目瞭然了呢？基於這個想法，本書的企劃便誕生了。

動物們生活在形形色色的環境裡，都會為了適應環境而不斷改變自己的身體。成功適應的動物將繁衍後代、開枝散葉，無法適應的動物則逐漸遭到淘汰。這一連串過程就是動物的演化，牠們會在各式各樣的環境中，度過不同型態的生活。

蝙蝠在空中飛翔、鯨魚在海裡游泳、鼴鼠挖土鑽洞，牠們的手都變成了最適合環境的型態，因此形狀與人類的手相異。為了幫助讀者理解，書中將會聚焦在這些動物某一部分的身體特徵，並讓相對應的人體部位變成同樣的形狀，藉此探索動物身體的奧秘。請務必讀到最後一頁喔。

【精彩書摘】

鳥類

企鵝

與其他鳥類相比，企鵝的外型十分獨特，看似笨手笨腳走路的模樣，彷彿人類用兩隻腳直立步行，但那只是表面上而已。實際上牠們的大腿無法打直，隨時都在屈膝，大部分的腳都被羽毛遮住了。

與其他鳥類相比，企鵝的外型十分獨特。(圖/三采文化提供)

企鵝人的演化。(圖/三采文化提供)

適應水中生活的骨頭

鳥兒為了翱翔天際，身體必須非常輕盈，因此顎部捨棄了沉重的牙齒，改成輕巧的喙，吃下的東西也隨時排泄，沒有膀胱囤積尿液。為了讓身體輕飄飄的，牠們演化出了各式各樣的機制，其中讓重量減輕最多的就是骨骼中空的結構。支撐身體的骨骼空蕩蕩的，似乎很脆弱，但鳥類骨頭中空的地方其實到處都有棒狀的支柱在維持強度。

然而，企鵝是一種主要在水裡活動、而不是飛在空中的鳥類。牠們不需要輕巧的骨骼，骨頭中空反而會產生浮力，導致在水裡漂起來，阻礙潛水。因此企鵝的骨頭不像其他鳥類一樣中空，而是沉甸甸的很紮實，這能幫助牠們在海裡擁有足夠的重量潛入水底。

牠們的手也非常具特色。企鵝的手跟鯨魚、海獅一樣呈蹼狀（鰭狀），翅膀的部分是一整片板子，骨頭關節是固定的，無法活動。牠們會拍動這種蹼狀的翅膀來撥水前進，在水中以時速三十公里的速度游泳。

企鵝會拍動蹼狀的翅膀來撥水前進，在水中以時速三十公里的速度游泳。(圖/三采文化提供)

北半球的擬企鵝

目前包含皇帝企鵝在內，至少有十九個企鵝種類，生活範圍幾乎都在南極一帶，僅限南半球。企鵝給我們的印象不外乎生活在冰天雪地裡，其實有一種加拉帕戈斯企鵝就棲息在赤道附近的加拉帕戈斯群島。不過，由於從南冰洋流經南美洲西岸的秘魯寒流會經過加拉帕戈斯群島，因此這裡雖然在赤道上，氣候卻相對寒冷。由此可見企鵝確實很怕熱，無法穿越赤道擴大分布到北半球。

不過，遠古時代的北半球倒是很有可能曾有企鵝的蹤影。大約三千五百萬年前到一千七百萬年前，北太平洋沿岸棲息著一種叫做普魯托翼鳥科的不會飛行的海鳥。牠們的模樣與生態和企鵝非常類似，但從骨骼型態來看應該屬於鵜鶘科，因此過去生物學家都稱牠們為「擬企鵝」。

然而根據最新研究，從牠們的頭部化石觀察腦部型態，會發現普魯托翼鳥的腦部形狀比起鵜鶘更接近企鵝。動物的血緣關係愈近，腦部形狀便愈相似，因此普魯托翼鳥的確有可能是企鵝的一種。

目前包含皇帝企鵝在內，至少有十九個企鵝種類，生活範圍幾乎都在南極一帶，僅限南半球。(圖/三采文化提供)

(本文摘自《超獵奇！人體動物圖鑑》/三采文化)

【作者簡介】

川崎悟司（@satoshikawasaki）

1973年出生於大阪府。科普類的書籍上都會有他繪製的動物插圖，經常通過骨骼解剖圖示來展現動物之間的差異，普及很多相關知識。

川崎悟司以恐龍和史前生物為主的生物為創作主題，於2001年開設刊登自己作品的網站「古世界の住人（ameblo.jp/oldworld）」，網站上的插畫全都由本人親手繪製。在那之後，從《動く図鑑MOVE》系列（講談社）開始，以繪製所有生物的插畫家身份進行活動，內容包括圖鑑、書籍或用於學術發表的古代生物復原圖製作等。主要著作有《絶滅した奇妙な動物》（ブックマン社）、《絶滅したふしぎな巨大生物》（PHP研究所）、《ミョ～な絶滅生物大百科》（広済堂出版）、《すごい古代生物》（キノブックス）等書。