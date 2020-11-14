秒懂！用人體理解成動物的結構，探索動物身體的奧祕。

古生物插畫家將人類的身體（特別是骨骼）轉變成動物的結構，讓你秒懂動物知識。

在人體化的同時，也會將動物原本的樣貌、內部構造和行為模式都介紹出來。

包含人類在內，所有動物的身體都是為了適應環境而生的，可是卻很少有人知道「為什麼會出現這樣的結構？」、「這種形狀具有什麼意義？」本書是一部嶄新的動物圖鑑，書中繪製了許多以人體模擬動物部分身體的插圖，讓讀者能從全新角度探究動物的身體構造。快透過人體變形插圖，一探烏龜、青蛙、大象、長頸鹿、鯨魚、企鵝等二十三種動物的構造與演化的真相吧。

【本書特色】

1.以獵奇的角度講述動物內部構造與行為模式。

2.系統性的彙整比較，簡單好懂，一目了然！

3.滿足學生好奇心的趣味科普書。

【精彩書摘】

哺乳類（陸域）

兔子

兔子的頭上有雙大大的耳朵。其他動物頭上也有耳朵，但兔子的耳朵相較於身體，比例卻大上許多。兔耳的可動範圍也很廣泛，可以轉動耳朵，聽取大範圍內的聲音。

其他動物頭上也有耳朵，但兔子的耳朵相較於身體，比例卻大上許多。(圖/三采文化提供)

兔子人的演化。(圖/三采文化提供)

為了生存而發揮功能的大耳朵

兔子身材嬌小，也沒有角、殼等武器能保護自己，因此成了肉食性動物的最愛。地上的狐狸、黃鼠狼，空中的老鷹、貓頭鷹等猛禽類都會盯上牠們，而無法保護自己的兔子，就只能儘早察覺危險、跑為上策，此時一雙大耳朵便派上用場了。

我們聽不清楚聲音的時候，會將手擺在耳朵旁邊，同樣的道理，耳朵其實就像是蒐集聲音的天線，耳朵愈大，便能聽到愈多聲音。兔子就是運用那雙大耳朵，去察覺天敵靠近時發出的細微聲響。

此外，兔耳還有另一個重要的功能，那就是幫助散熱。(圖1)人類在天氣炎熱，或者因激烈運動而身體躁熱的時候，會流汗來降低體溫，但兔子是幾乎不流汗的動物，因此必須透過大大的耳朵幫助身體散熱。兔耳布滿了密密麻麻的微血管，當這些血管吹到風，流經體內的血液便會冷卻，避免身體過熱。這種透過耳朵散熱的機制不只出現在兔子身上，也見於非洲象及耳廓狐等生活在熱帶地區的動物身上，而這些動物的耳朵都特別大。相反的，寒帶地區動物的耳朵幾乎都較小巧。(圖2)

兔子身材嬌小，也沒有角、殼等武器能保護自己，因此成了肉食性動物的最愛。(圖/三采文化提供)

寒帶地區動物的耳朵幾乎都較小巧。(圖/三采文化提供)

祖先源自亞洲，但在美洲演化

兔子大約是在五千萬年前出現的。最古老的兔子化石出土於中國，因此考古學家認為兔子應該起源於亞洲，不久後分布到北美，接著才遍及歐洲與非洲。

兔子似乎是從亞洲遷徙到北美後，才演變成了現在的模樣。三千八百萬年前地層中出土的「古兔」化石，模樣與現代兔子非常類似，雖然跳躍用的後腳沒有現代兔子那麼長，但還是有一定的長度。(圖1)

兔子大約是在五千萬年前出現。(圖/三采文化提供)

「五褶兔」據說就是分布於奄美大島與德之島的活化石「琉球兔」的祖先。(圖/三采文化提供)

兔子到北美大陸演化後，歐亞大陸從兩千萬年前到八百萬年前都沒有出現兔子化石，因此這段期間兔子很有可能從歐亞大陸上消失了。之後兔子又從北美遷徙，重回歐亞大陸，擴大生活領域。

此時棲息於歐亞大陸的其中一種兔子「五褶兔」，據說就是分布於奄美大島與德之島的活化石「琉球兔」的祖先。琉球兔的化石除了在中國大量出現以外，日本三重縣也有出土一些頭骨化石。(圖2)

(本文摘自《超獵奇！人體動物圖鑑》/三采文化)

【作者簡介】

川崎悟司（@satoshikawasaki）

1973年出生於大阪府。科普類的書籍上都會有他繪製的動物插圖，經常通過骨骼解剖圖示來展現動物之間的差異，普及很多相關知識。

川崎悟司以恐龍和史前生物為主的生物為創作主題，於2001年開設刊登自己作品的網站「古世界の住人（ameblo.jp/oldworld）」，網站上的插畫全都由本人親手繪製。在那之後，從《動く図鑑MOVE》系列（講談社）開始，以繪製所有生物的插畫家身份進行活動，內容包括圖鑑、書籍或用於學術發表的古代生物復原圖製作等。主要著作有《絶滅した奇妙な動物》（ブックマン社）、《絶滅したふしぎな巨大生物》（PHP研究所）、《ミョ～な絶滅生物大百科》（広済堂出版）、《すごい古代生物》（キノブックス）等書。