海洋有許多未知生物，奇異的外型總是吸引注意。國外一名女子日前與家人，至澳洲昆士蘭的摩頓島（Moreton Island）度假，期間在當地海邊散步時，發現一條棒狀物被沖上岸，看起來像是「舌頭」，因此便PO網詢問，才知道牠是一種軟體動物。

What is THAT? 😳 由 Daily Mail Australia 發佈於 2020年11月13日 星期五

根據《每日郵報》報導，凱瑟琳（Catherine Nguyen）與家人在景區Tangalooma海邊散步時，期間看到一根「肉色條狀海洋生物」被沖上岸，由於外型非常奇特，她便聯繫當地的生態旅遊中心，希望可以知道生物名稱，但可惜未得到答案。

照片中可見，生物外型呈現條狀，一端白色而另一端則是膚色，且上面還布滿白色斑點，而昆士蘭博物館的專家看到後，表示這個生物叫「海鰓」或「海筆(sea pen)」，是刺胞動物門珊瑚綱的一目，主要棲息於中潮區以下的軟泥底質，利用過濾水中的營養物質為生。

而海鰓種累非常多，目前已發現約300種，例如斯氏棘海鰓、艾氏棘海鰓、海仙人掌等。當地媒體《ABC布里斯班》將照片PO上臉書後，隨即引發熱議，有網友回應「看起來像是美人魚的舌頭」、「感覺可以叫海香腸」、「外型好像情趣用品」、「電池在哪裡？我老婆很需要」。