土耳其一名男屋主日前在陽台上，發現了一隻羽毛微濕的鴿子，躲在陽台外側角落徘徊發抖，而當時氣溫約14度左右而已，屋主發現後非常不忍，便從家裡拿出吹風機，靠在窗邊「隔空吹毛」幫鴿子暖身，暖心的舉動也被對面鄰居拍下，讓不少人直呼感動。

鴿子被吹風機暖身後，似乎覺得很溫暖不願意走(影片來源/youtube/TV100)

根據《每日郵報》報導，居住在伊斯坦堡Sultangazi地區的伊爾馬茲(Sabahattin Yilmaz)，日前發現窗外的陽台上出現一隻鴿子，不斷在窗邊來回走動，「當我打開窗戶時，我看到鴿子待在窗台的拐角，潮濕又寒冷的天氣，牠似乎被凍住了」，讓伊爾馬茲感到非常不忍心。

伊爾馬茲隨後走進屋內，拿出了一把吹風機，上半身攀在窗邊，隔空幫鴿子加熱，而有趣的是，鴿子當下並沒有被嚇到飛走，而是靜靜的待在原地，好像在享受吹風機給的溫暖，吹了15分鐘過後，直到身體漸漸暖起來後，鴿子才開心的飛走。

伊爾馬茲提到，「我幫牠暖身後還給了一些鳥食，鴿子全部吃光」，儘管鴿子的健康狀況，對其它人來說並不重要，但對伊爾馬茲而言，不管動物有多渺小都是一條生命，而他的善舉也被對面鄰居拍下，不少人表示「希望更多人有同情心，世界將會如此不同」，但也有人認為，動物有自己調節或修復的能力，人類根本無需插手，甚至有人覺得不應干涉大自然的運行。