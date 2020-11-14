大陸河北省邯鄲市佛山野生動物園內，飼養了一頭非洲獅，豈料近日有遊客逛動物園時，卻發現非洲獅疑似溺死，而影片曝光後，園區工作人員稱獅子只是趴著休息，但流出的影片中可見，獅子頭已全埋入水中，因此這個說法讓網友難以接受，而園方又改口，指獅子生病多時，游泳時體力不支溺斃。

綜合陸媒報導，一名女子至佛山野生動物園遊玩，期間逛到野生動物區的非洲獅展區時，發現水池中漂浮毛絨異物，仔細一看竟是非洲獅，口鼻和身體大半部分都浸泡在池中，身體一動也不動，看起來已明顯死亡，不僅如此，牠的外觀看起來骨瘦如柴，讓民眾看得非常氣憤。

而影片流出後，動物園最初指獅子並非溺斃，而是趴著休息，但這個說法過於牽強，民眾根本難以接受，事後動物園楊經理出面解釋，出問題的是外包給承包商的野生動物區，表示這一隻獅子生病一段時間，近日才將牠放出來曬太陽透透氣，「結果獅子跳進水池裡，因體力不支才會溺亡」，目前已上報監管部門林業局。

而到了周五（13日），當地林業局則表示，獅子溺死並非實情，經過屍體檢驗報告顯示，獅子因生病且年事已高而死亡，按規定未來可做成標本，將與省相關單位進行研討後決定。但民眾對此仍非常不滿，質疑飼養員未盡責，漠視獅子的身體狀況，假若明知獅子生病就應及早治療，怒斥動物園是「動物終生監禁的監獄，也是地獄」。