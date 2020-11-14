日前一隻4個月大的流浪虎斑幼貓，由於牠的眼睛受到感染，導致左眼整個爆出來，使視力也因此受損，所幸被五股動物之家發現，及時送往獸醫院進行治療，在動保員的細心照料下，幼貓的眼睛才逐漸恢復漂亮的樣子，近日甚至還找到新主人。

五股動物之家發現爆眼虎斑幼貓時，只見牠的左眼整個發紅，甚至嚴重突出，隨後在駐區獸醫林洋演及時施救後，順利修補受傷的角膜，不過在受傷期間，幼貓一度無法進食，只能幫牠裝上點滴管，並由動保員薩燕菁灌食照料，而幼貓的生命力也非常強，所幸最終漸漸恢復健康。

幼貓眼睛也漸漸恢復，如今甚至變成大眼萌昧(圖/新北動保處提供)

動保員薩燕菁表示，「受傷的小虎斑，一開始還蠻緊張的，似乎還是有一些流浪貓保衛自身的本能，直到每天慢慢撫摸訓練牠培養感情，才發現牠其實相當溫馴」，幼貓身體原本很虛弱，之後也漸漸恢復活力，當看到牠能夠自行理毛後，動保員更是忍不住感動落淚。

幼貓在經過一場驚魂後，似乎因為有人照料後，個性也越來越親近人，近日成功被民眾認養找到新家。而駐區獸醫林洋演表示，每年秋冬季節是貓鼻氣管炎流行季節，是一種皰疹病毒感染引起，常造成貓呼吸道感染，鼻腔眼睛充滿黏液分泌物，甚至角膜潰瘍，對幼貓來說可能嚴重且致命，因此不可輕忽，飼主應注意及早治療，並定期帶家中寵物施打疫苗。

小奶貓經過動保員照料後，也變得更親近人，近日成功找到主人(圖/新北動保處提供)

而動保處也提到，每一隻收容的貓狗，被收編前都有一段故事，浪浪們在外隨時都可能因受傷，或與人、動物衝突而被通報入所，他們也建置毛寶貝三級醫療制度，讓流浪貓狗能夠獲得良好的醫療照護，在經過與動保員的相處訓練後，讓牠們相信且願意親近人類，使浪浪非常適合認養回家當陪伴寵物，重新回歸溫暖的家。