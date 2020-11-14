大部分的狗狗都對主人相當忠心，只要看見他們身陷困難或危險中，總會第一時間跳出來幫忙！澳洲一名男子帶著自己愛犬到大堡礁某私人島嶼度假，在海裡玩耍時候遭到一條鯊魚尾隨，愛犬見狀立刻跳進水中，想要逼退鯊魚、保護主人，所幸鯊魚很快就被嚇跑，狗狗沒有受傷，而英勇的影片曝光後也讓牠獲得網友們的稱讚。

綜合外媒報導，上月10日，傑克（Jack Strickland）帶自己所飼養的澳洲卡爾比犬提莉（Tilly）到昆士蘭州大堡礁海洋公園的私人島嶼「哈格斯通島（Haggerstone Island）」上度假，當時他們正在淺灘中遊玩，但卻突然有一隻鯊魚游了過來，並且不斷在附近徘徊。

從影片中可以看到，提莉一看到主人有危險，就迅速地跳進水中朝著鯊魚衝刺，海水瞬間被激起巨大的浪花，所幸鯊魚很快就被提莉嚇跑，游回了更深的海域當中，但提莉還是不太放心，牠先是走到海水較淺的位置坐下，回望海域，確保鯊魚不會再度出現。

這段英勇的影片曝光後，網友們都留言大讚提莉不顧自身安危保護主人的行為，「乖狗狗做得好」、「真是隻勇敢的狗！」、「提莉冒著生命危險保護主人，是一隻非常忠心的狗狗」、「太酷了！幸好提莉沒有受傷」。