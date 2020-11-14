美國佛羅里達州以鱷魚多而聞名，這裡經常會傳出有鱷魚闖進住家後院，或是有人、動物因此被咬傷、死亡的不幸消息。最近，在佛州又有民眾目擊鱷魚出沒，牠悠哉地在高爾夫球場中漫步，粗壯的尾巴和4條大長腿讓大家看到影片後全都驚呆了，直呼牠根本就是「哥吉拉」！

巨鱷在佛州高爾夫球場中漫步(影片來源/YouTube/NBC2 News)

綜合外媒報導，這部影片拍攝於佛州那不勒斯（Naples）瓦倫西亞高爾夫鄉村俱樂部（Valencia Golf & Country Club），當時正是颶風伊塔（Eta）襲擊當地的期間，泰勒（Tyler Stolting）正好在這座高爾夫球場中，目擊了這驚人的一幕，並將整個畫面給拍攝下來。

從影片中可以看到，一隻體型巨大的鱷魚正緩步在草皮上行走，牠擁有一條相當粗壯的尾巴，和4條與大家印象不符的「大長腿」，似乎是想要往球場中的小湖走去，泰勒見狀也忍不住驚呼：「牠應該存在在《侏儸紀公園》裡！」。

該高爾夫俱樂部的首席專家傑夫（Jeff Jones）透露，自己在這個球場打高爾夫已經很長一段時間了，經常會看見鱷魚穿越球場的場景，所以他對於鱷魚的出沒並不驚訝，但在看見這隻巨鱷的體型後，傑夫說道：「我真的有點被震驚到」，而當有人提出安全疑慮時，傑夫也打趣地回覆：「只要沒有人餵養牠就沒事了」。

這段影片也很快就在網路上引起熱議，不少網友們都覺得相當害怕，紛紛留言：「我昨天才搬到佛州，很顯然的，我要把我的押金要回來」、「我真的搞不懂怎麼會有人喜歡住在老是有像鱷魚這些東西在四周爬來爬去的地方？」、「這就是為什麼我絕對不搬去佛州住的原因，這會讓我很焦慮」。