顏真卿是唐朝著名的政治家、書法家，與歐陽詢、柳公權、趙孟頫並稱「楷書四大家」。近日，大陸陝西省的考古研究院有了重大發現，他們在唐朝貴族墓地中發現了顏真卿38歲時所書寫的墓誌銘真跡，是目前唯一經過科學考古發掘出土的顏真卿早期書法真跡。

顏真卿38歲的「墓誌銘真跡」首次考古出土(影片來源/YouTube/海峽導報)

根據《陝視新聞》報導，陝西考古人員日前在西咸新區挖掘出元氏家族墓地，這個墓地共有三座，墓主人為唐朝貴族元大謙、羅婉順夫婦，其中羅婉順的墓誌就是由唐朝大書法家顏真卿所書寫，推估撰於天寶5年，也就是他38歲的時候；除此之外，考古人員也在墓地中發現少量的銅錢、陶俑以及銀帶扣和葵口高足銀杯等文物。

在文中顏真卿自稱為「長安縣尉」，考古人員透露，這個時期的顏真卿書法風格尚未成形，他向褚遂良等人學習，博采眾長，字跡具有初唐風範，寫得比較纖巧；直到40、50歲後，顏真卿的字跡才逐漸形成剛勁、雄渾的顯著風格，而他開創的「顏體」楷書，更是對後事書法有著巨大的影響。

也因此，當墓誌出土後很快就引起大陸網友熱議，大家看見顏真卿的真跡後都感到激動不已，「不愧是大書法家，寫的就是好看，彌足珍貴的發現」、「的確好看！不愧是大書法家！還是刻在墓碑上的，功底深厚，太難得珍貴了！」、「這字體真的！厲害了！」、「這字真是有筋骨也有鋒芒」、「真就行走的印表機」。