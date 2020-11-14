動物和人類一樣也擁有「情感」，當牠們看見同伴遇上危險或困難時，也會感到著急和難過。最近，愛爾蘭一名女子就目睹了這令人動容的一幕，一隻藍山雀不幸撞上了女子家的玻璃窗而直接昏迷，牠的同伴見狀非常擔心，不斷在四周徘徊著，還輕啄牠的身體，似乎想要將牠喚醒。

藍山雀撞玻璃昏迷 同伴著急想喚醒牠(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，日前伊凡（Yvonne Clifford）發現一隻藍山雀不幸撞到她家的玻璃窗，正當她擔心地想要上前查看情況時，接下來的一幕卻讓她感到非常驚喜。

從影片中可以看到，一隻藍山雀「兩腳朝天」地暈倒在灰色的桌面上，牠的同伴見狀非常擔心，先是不斷地在牠的周圍不斷打轉，模樣看起來非常著急、不知所措，隨後同伴從牠的腳邊靠近，輕啄了幾下，又微微拖了一下牠，想要把牠喚醒，所幸那隻藍山雀很快就翻身站了起來，只是尚未完全清醒，站在原地發呆了幾秒，在同伴輕拍幾下之後才終於回過神來，2隻小鳥一起朝畫面右方飛走。

網友們看到藍山雀之間深厚的情感後，也都為之動容，紛紛留言：「這些小鳥可以教很多人什麼是耐心和惻隱之心！」、「這是我一生中看過最可愛的事情，牠們太甜蜜了～」、「天啊！也太可愛了吧，同伴都要急死了」。

另外也有不少人建議伊凡應該要試著避免下次再發生類似的意外，事實上鳥類無法將玻璃視作障礙物，而且玻璃通常具有反射影像的能力，鳥類很容易因此誤判距離而造成「窗殺」意外，人們可以試著改變玻璃材質，像是霧面或浮刻花樣，還可以直接在玻璃外掛上飾品、植物，或是畫上、貼上密集、大面積的圖案等。