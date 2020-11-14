大部分的狗狗性格都非常活潑好動，但每當牠們熟睡的時候，就又會像個安靜的小天使，讓人看了以後都被可愛到想好好疼愛牠們。最近，日本一隻薩摩耶犬的睡姿在推特上引起熱議，牠保留著小時候睡覺的習慣，總喜歡趴在地板上，把2條後腿伸得直直的，讓網友們全都融化了。

日本推主「@setox8」準備了半年的時間，在今年9月份時接回了這隻毛髮蓬鬆的薩摩耶犬「吉姆利（ギムリ）」，牠出生於今年的7月7日，目前才4個月大，推主透露，吉姆利平時就是個天真且精力充沛的小男孩，每次出去散步的時候都特別有活力，一刻都停不下來，這讓他每次想幫愛犬拍照時，都只能不斷按下快門鍵，才有辦法捕捉到吉姆利每個可愛的瞬間。

不過最近，吉姆利因為一系列的「超萌睡姿」而在網路上爆紅，從照片中可以看到，吉姆利經常趴在地板上睡覺，整個身體看起來就像是一顆毛茸茸的棉花糖，而牠也很喜歡把自己的2條後腿給伸得筆直，據推主透露，這是牠從小就開始擁有的睡覺習慣。

保持著這個姿勢睡覺似乎讓吉姆利非常放鬆，儘管在熟睡當中，也可以從牠的臉上看到洋溢著的滿足與幸福。網友們看到照片後，全都被吉姆利這萌到爆表的睡姿給融化了，「超級可愛！」、「哇，看起來軟綿綿的，真的好療癒喔～」、「太喜歡吉姆利了，像個絨毛娃娃一樣」、「看起來像是薩摩耶地毯哈哈哈」。