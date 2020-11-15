澳洲一戶人家發現家裡頻頻傳出怪聲，最後消防人員破牆才發現「誤入歧途」的小橘貓。(影片來源/FB/Fire and Rescue NSW/如遭刪除請見諒)

最怕家裡牆壁出現詭異怪聲！國外一家人近日經常聽到家裡出現奇怪的「喵喵」聲，但翻遍家裡每一個角落就是找不到聲音來源，最後只好請消防隊來協助尋找，沒想到當消防隊員「破牆」之後，眼前的景象竟讓現場所有人全都融化。

根據外媒《澳大利亞新聞網news.com.au》報導，一戶住在南威爾斯州，雪梨西南方班克斯敦鎮裡的一家人，連續好幾天都在家中聽到貓咪的叫聲，但不管怎麼找就是找不到聲音來源，只好求助當地消防隊。消防人員抵達後，透過熱顯像儀的檢測，果然在一面牆壁後面偵測到動物反應。

消防人員根據動物體型大小，小心翼翼地在該處挖了一個四方形的小洞，沒想到一開牆就看到一隻小橘貓一臉無辜的探出頭來，但看到牆外的人立刻又害怕的縮回去，皺起的眉頭讓圓滾滾的大眼睛看起來變成有點衰衰的八字眼，萌度瞬間破表，讓消防人員和該家住戶都忍不住發出被融化的驚嘆聲。

消防隊指出，小橘貓身形大概2個手掌大，才出生3到4個月左右，身上除了牆壁的碎屑，大致上還算乾淨，身體也非常健康。消防隊事後將完整影片上傳到官方臉書粉絲團「Fire and Rescue NSW」上面，網友除了大讚消防隊員的神救援之外，不少人都十分好奇小貓到底是怎麼出現在牆裡的，而根據屋主的推測，小橘貓應該是從對外的管線爬入，但事實的真相，恐怕只有小橘貓本貓才知道了！