聚餐的時會依照餐廳屬性，看是點合菜大家一起吃或是各自點自己的套餐，如果沒有講清楚，恐怕會發生尷尬的情況。一名網友日前安排女友和朋友的飯局，過程中餐廳突然送上一盤海陸拼盤，後來才知道是女友點給大家吃的，沒想到結帳時，女友竟吵著要大家一起平分拼盤的錢，讓場面頓時超尷尬。

一名男網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文，表示日前帶女友和朋友出去吃飯，大家點完各自的套餐之後，服務生突然送上一盤要價1299的海陸拼盤，正當大家滿臉疑惑以為是餐廳送錯桌的時候，女友才說是她點的，並熱情邀請大家一同享用。

等到結帳的時候，每個人都各自付了自己餐點的金額，女友卻突然大聲嚷嚷「為什麼其他人不付拼盤的錢」原PO立刻緩頰「沒事啦我出」但女友還是吵著說「大家都吃了還不付錢…」讓場面頓時尷尬到最高點。

雖然朋友最後又拿出平分拼盤的錢，但原PO認為「又不是他們點的，我覺得這樣強迫的感覺很差」但卻演變成跟女友大吵架，女方覺得她是替原PO著想不想讓他出太多錢，又讓他們吃到這麼好吃的拼盤，但原PO不但沒有維護她，還認為是她無理取鬧，讓原PO忍不住無奈直呼「請問我想法錯了嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都覺得似乎是女友的問題最大「簡單來說就是強迫消費……」、「遇到這種的真的破壞氣氛」、「像這種女人就給她放生啦」、「這女的真的有夠白目...」、「誰點誰付錢很正常吧，裝什麼大方還要人家幫忙付」。

還有人認為不是不能點，但如果想要平分，應該在點之前就先問過大家意見，並徵得同意「如果要點可以先問問吧『我點的，大家一起吃』再跟大家收錢，當然也會有點不是滋味吧，最主要還是溝通問題啦，才不會有那麼多的誤會與疙瘩產生，這樣的結果也真是夠尷尬的」。