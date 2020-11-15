夜市是台灣著名的美食匯集地，也是各國遊客來台必踩點的地方之一。對此，有網友就好奇想知道「在夜市裡面買什麼東西最盤？（盤子，台語發音『潘仔』，有好欺負、好騙之意）」有不少網友則紛紛點名3物，直言：「千萬別買！

一名網友在PTT八卦板以標題「夜市裡買什麼東西最盤？」發文，表示台灣夜市聞名全世界，外國人來台灣都一定要到各縣市的知名夜市走跳，但這也讓他疑惑指出「台灣那麼多夜市，好像其實賣的東西都差不多？」更好奇發問「

其中你們覺得什麼吃的賣錢最搶錢？買到感覺最被當盤子?」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛提出自己的看法「西瓜汁」、「都盤，回不去了」、「焗烤XX」、「鳥蛋ㄅ」、「去就是盤子」、「鐵板麵和脆片豬肉」、「炸物」還有人覺得除了吃的，玩遊戲機也很浪費錢「騙小孩的玩具機，玩一次都100…」。

但有絕大多數的網友紛紛認為「骰子牛」、「水果」、「帝王蟹肉棒」分別為最盤3物「最近有個帝王蟹肉棒也很盤」、「一包180的芭樂，還好沒買」、「骰子牛....芭樂....」、「帝王蟹肉棒」、「骰子牛哈哈哈哈哈 我以為只有我覺得」、「帝王蟹肉棒（根本是風味棒，哪來帝王蟹？」、「現切水果真的盤」。