每個人因為天生身體構造不一樣，多多少少都會有過敏的東西，然而國外就有一名小妹某天意外發現自己對「水」過敏，只要碰到就會起紅疹，讓她不管是流淚還是洗澡都會出現致命危機，不知該怎麼辦才好。

'I'm scared to wash my face.' 由 The Sun 發佈於 2020年11月14日 星期六

根據外媒報導，英國一名12歲的女童麥克拉文（Danielle McCraven）原本是一名游泳好手，直到一年前突然發現自己碰到水的時候，就會出現全身發癢或是疼痛的反應，家人認為應該是過敏的症狀，只好帶她到處求診，最後發現引發這一切的源頭竟然是「水」。

據了解，麥克拉文所罹患的是「水生性蕁麻疹」，不但讓愛玩水的她被迫放棄最喜歡的活動，連生理反應例如哭泣時的淚水或是身上的汗水都會出現過敏症狀，甚至連洗澡都是問題，一不小心很有可能會出現休克或是生命危險。

麥克拉文特殊又嚴重的病症讓她媽媽心疼表示「看到紅疹佈滿她的全身，我真的很擔心我會失去她。」但是還是有許多名醫堅持「沒有對水過敏」這件事，認為麥克拉文只是洗了過熱的水，而目前依然沒有更好的解決辦法，只能暫時仰賴過敏藥維生。