不管是大醫院還是小診所都會有櫃檯小姐幫忙處理民眾掛號以及領藥的事項。有網友就認為，相較於中大型醫院，診所櫃檯的女生好像都很漂亮，好奇是不是有特別挑過。對此，有知情網友就指出背後原因其實是和「工作品質」有關。

一名網友在論壇Dcard發文，表示依他的經驗來看，很多診所的櫃檯小姐都非常漂亮，尤其是比較新的診所，總覺得和中大型醫院相比之下，好像有特別挑過的感覺，他認為醫療業是非常需要專業的職業，不能單單靠長相就能勝任，但怎麼會這麼扯，每個真的都又專業顏值又高，就算是年紀稍長一點也都是那種很會打扮的感覺。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「要顧櫃檯門面啊」、「醫生看得順眼」、「很多診所面試的時候都會看長相」、「你好，我去好幾間診所應徵，有回應都直接打槍你不是女生，沒回應的應該是懶惰打槍了。」、「這樣才會吸客，我學長的診所還有特別專門的牙助介紹」。

但有內行網友則認真分析「我猜是大醫院的都被忙到無暇顧及自己的顏」、「大多是因為許多在大醫院的應屆畢業護理師受不了高壓環境以及某些特定單位的學姐學妹制度過於嚴重，所以才會選擇到相對輕鬆的診所就職，而原先在大醫院已經熬出頭的資深護理師們自然已經是有點年資的學姐了，所以才會造就出好像診所都比較年輕大醫院都比較年長的畫面」、「診所很多都是學生阿，而且一診才三四個小時，不用輪班忙得焦頭爛額，也不用穿梭在病房裡做治療，完全是工作品質的問題，我覺得就算是同一個人，環境不同一定還是有差啦」。