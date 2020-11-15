大陸廣西一名男子周立齊在過去就多次因為竊盜和搶劫而入獄服刑，2012年他因為和同伴偷了電動車遭到逮捕，在接受媒體採訪時講出了「打工（受雇於人，替別人工作之意）是不可能打工的，這輩子不可能打工」而爆紅，今年他出獄據傳有許多網紅公司開大價錢積極邀請他簽約，近日周立齊更是成為某電動車公司的聯合創始人，成功翻轉人生。

周立齊2012年因偷電動車被捕 受訪時說的「打工是不可能打工的」讓他一夕爆紅(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，周立齊在2007年到2015年間四次因竊盜和搶劫入獄服刑，而2012年他和同夥偷電動車遭到逮捕後接受當地媒體採訪，周立齊當時看起來毫無悔意，還口出狂言：「打工是不可能打工的，這輩子都不可能打工的，做生意又不會做，就是偷這種東西，才能維持的了生活這樣子」，之後也直言比起家裡更喜歡待在看守所，大力稱讚「裡面各個都是人才」。

這番言論讓周立齊很快就在網路上爆紅，「打工」那句話更是成為了紅極一時的網路流行語，至今都還可以看見有人使用，而周立齊也因為受訪時的造型和古巴革命領導人切·格瓦拉（Che Guevara）十分相似，而被網友們戲稱為「竊·格瓦拉」。

今年4月18日，周立齊服刑完畢出獄，據傳有多間網紅經紀公司在監獄門口等候，開出重金報酬邀請他簽約，不過隨後就被證實是炒作宣傳，而周立齊本人也透露拒絕了邀約，直言自己不想被打工約束，將來會改過自新，在家務農、陪伴父母敬孝。

然而就在近日，網路上又爆出周立齊和某電動車公司簽約，成為聯合創始人的照片，家屬和該公司也都出面認證消息屬實，但並沒有透露更多的細節，網友們看見周立齊成功翻轉人生後，忍不住笑說：「確實說到做到，人家真沒打工，直接當老闆了」，不過也有人質疑該公司是為了製造話題才找上周立齊合作。