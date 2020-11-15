經濟不景氣，不少社會新鮮人一窩蜂報考公職，期盼能一舉中榜捧上鐵飯碗，不過一名公務員小妹卻抱怨，外界對於公務員抱著清閒的刻板印象，讓她不禁跳出來反駁，「本小妹在六都某業務單位啦！從早就會開始很忙了，基本上沒有什麼偷閒的時間，大概到7、8點辦公室都還會有6成以上的人」。

原PO在PTT「八卦板」以「為什麼台灣人會覺得公務員很閒啊？」為題，PO文指出，每次看到大家提到公務員都很閒，像是「早上看新聞、看股票、泡茶不用做事」諸如此類的言論都讓她很不是滋味。

她認為，比起大部分私人公司，公務員忙碌的程度有增無減，「我是不相信每個人的工時都比公務員長啦！甚至我覺得應該不少工作還是比公務員清閒的，那為什麼台灣人會有公務員很閒的錯覺呢？」

貼文一出引起不少人共鳴，紛紛留言回應「我公務員經常7點出門晚上10點回家，給妳參考」、「聽六都市政府的朋友說加班加到炸裂」、「我妹基層公務員加班也是常態，常常只休禮拜天」、「我客戶說，他同事好不容易考上公務員，半年就後悔了，客戶是南科工程師」、「能力好的累得半死，能力差的一直裝死，然後領一樣錢」、「公務員最大的問題就是錢差距太小，想做事做到死，跟不做事領差一點點，這種制度造就現在的公務員文化」。

不過也有人吐槽，「那是你層級太低」、「鄉下很閒，看單位，有的真的看報紙泡茶」、「偏鄉的可能中午過後就找不到人了」、「有些老的是真的蠻閒的」、「底層很操，高層就呵呵」、「年輕公務員都幾乎被勞役居多，但是也有看過背景很硬的約聘每天過爽爽，每天在辦公室看劇到7點申請加班。一週都固定上4天」、「不錯了！見紅休、不用輪班、可以報加班、底薪高、每年調薪、終身俸，不知道有什麼好抱怨」。