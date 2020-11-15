在台灣傳統習俗當中，大多數人都認為地上的錢或紅包不能輕易亂撿，否則很可能就會碰上「冥婚」的事情。近日，一名網友就分享自己的相關經歷，當時他正在麵包店內打掃，看見地上有紅包，他緊張地撿起後裡面還掉出了符咒，隨後店內的電話更是突然大響，讓他嚇得一接起就直喊「阿彌陀佛」！

這名網友在《爆怨1公社》中發文，提到自己當時正在一間麵包店內工作，某天晚上在打掃的時候，在座位區的地方掃出了一個紅包袋，雖然有些猶豫，但又怕是客人不小心遺落的錢財，所以撿了起來。

沒想到紅包內卻突然掉落出一張符咒，下秒麵包店的電話更是鈴聲大響，PO主趕緊跑過去接電話，原本他應該是要說出「XX公司，你好」，不過卻因為太過緊張害怕一不小心就脫口而出，喊了一句「阿彌陀佛」，打電話過來的店長聽到後忍不住調侃他：「你最近有在修佛喔」，讓PO主頓時糗炸了，感到相當尷尬。

網友們看到貼文後都覺得非常逗趣，紛紛留言開起了玩笑，「一篇有聲音的文章」、「所以有來說親了嗎？」、「要說恭喜了嗎？」；不過也有人安慰PO主，認為那個紅包可能只是平安符，要他不要想太多，「應該是平安符啦～別怕別怕」、「宮廟的清淨符都是用紅包袋裝，別自己嚇自己」、「不要想太多啦！是平安符」。