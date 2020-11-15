現代人生活壓力大，喜歡揪三五好友歡唱解悶，加上酒精的催化下，有時甚至會做出脫序的奇葩行徑。就有一名女網友在知名連鎖KTV的公廁直擊超扯畫面，一名打扮時髦亮眼的長髮女子疑似因為喝醉酒，竟然直接在公共空間「就地解放」，離譜行徑讓眾人看了直搖頭。

原PO今（15日）在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，在北市某知名連鎖KTV廁所竟然撞見一名女子直接在公共空間小解，「推開門的那剎那，我聽到水柱聲…」加上該女子身後的2間女廁都沒有人使用，但她卻選擇直接在洗手台前直接褪下下身衣物小解，讓原PO瞬間傻眼。

原PO回過神後，開口反問「裡面2間都沒人，妳一定要尿在外面？為什麼不去裡面上？」沒想到對方竟然回答「阿又沒關係」，無關緊要的態度讓原PO十分錯愕。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「喝ㄎ一ㄤ了吧！」、「人水水，行為拉撒鬼」、「這行為有夠讓人吃驚」、「真是無言，都不會愛惜自己」、「都有人跳到超商櫃檯上尿尿了，這個呵呵」、「都不會想到鞋底濕掉，然後走會有尿印嗎？就這樣豪放的給她蹲下去？」、「好扯喔，辛苦清潔阿姨了」。

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