小朋友大多都非常古靈精怪，腦袋裡的想法讓大人常常捉摸不透。大陸一名幼稚園老師日前趁著午餐時間要紀錄班上小朋友的情況，因此拿出手機拍攝影片，其中一名3歲男童看見老師在拍攝，竟開始瘋狂拋媚眼，讓老師哭笑不得，網友們看見後也全都笑翻，直呼被電暈了！

3歲男童午餐時間狂對老師拋媚眼(影片來源/YouTube/海客新聞)

根據《澎湃新聞》報導，當時幼稚園正值中午用餐時間，老師隨手拿出手機想要紀錄小朋友們的用餐情況，沒想到這名3歲男童發現老師在拍自己之後，竟開始對著鏡頭瘋狂拋媚眼；從畫面中可以看到，男童一邊嚼著口中的飯菜，一邊瞇起眼睛邪笑，接著還連續挑了好幾次眉，之後更直接將左手放到桌子上，撐著自己的腦袋擺姿勢。

老師覺得這個畫面相當有趣，於是分享到網路上，不久後就引起網友們熱議，大家都認為男童非常可愛，直呼：「無師自通，長大以後不得了」、「啊這無處安放的可愛魅力」、「從小撩妹長大不用愁了」、「拋媚眼也就算了，還托臉捂眼也太會了吧」、「有被電到」。

而男童的父親在這段影片爆紅後也接受媒體採訪，他透露孩子才就讀幼稚園1個月左右，平時的性格就特別開朗，但父母都沒有教過他如何拋媚眼，只是偶爾在逗孩子的時候有做過類似的表情，也不知道他怎麼就學會了。