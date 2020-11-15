68歲「渾元形意太極拳掌門人」馬保國在今年5月時和業餘拳擊手王慶民對戰，沒想到卻在短短的30秒內就被KO，這也讓他在網路上爆紅，網友們挖出馬保國過往的各項事蹟和影片，甚至剪輯成搞笑影片，馬保國從原本的太極大師一夕之間慘淪成笑柄。今（15）日下午，他也就這項事情發表回應，更驚曝自己決定要「遠離武林」。

馬保國在今年5月17日時和業餘拳擊手王慶民進行比賽，但才開打4秒他就直接被對手撂倒在地，18秒時又再度被打倒，起身不久後更是直接被重拳KO，躺在地上昏迷不醒，讓一旁的徒弟和醫護人員都相當緊張，所幸最後他的身體並無大礙。

但這場比賽卻讓馬保國一夕成名，他過往的一些影片，包含宣稱自己曾擊倒MMA冠軍、「接、化、發」教學等等，全都被網友給挖了出來，剪輯成各種各樣的搞笑影片，他本人也慘淪為網友們的笑柄，但馬保國一直以來都沒有對此過多發言，只是偶爾會在微博中澄清不實的資訊。

然而就在今日下午，馬保國在微博上發文，提到最近網路中有非常多關於他的相關剪輯影片，「網路資訊很亂，大家要能清晰明辨」，也驚曝自己已經「回歸平靜生活，遠離武林是非圈子」，希望大家可以理解。

文章發布之後，立刻吸引超過萬人前來留言，不過仍有不少網友出言吐槽：「看到馬老師發微博，我啪的一下就點進來了，很快」、「希望大家耗子尾汁（好自為之）」、「出道即巔峰，激流勇退，深諳太極之道」、「這幫年輕人拿你做惡搞視頻，真是不講武德」、「馬老師您就是我的快樂源泉」。