洗完澡後一頭濕漉漉的長髮，不吹乾很容易受寒著涼，但是市面上吹風機百百款，價格天差地遠，就有網友不禁好奇，吹風機價格如此懸殊，究竟差別在哪？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「吹風機便宜跟貴的差在哪啊？」為題，PO文透露，去店家買吹風機時，架上琳琅滿目的各式品牌和型號，看得他眼花撩亂，尤其是價錢十分懸殊，「我是游泳池那種款式就很夠用的人，最後隨便挑一個便宜看的順眼的就買了，大家有用過貴鬆鬆的吹風機嗎？是差在哪裡？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「功率吧」、「負離子、溫控、風量」、「基本差在功率風力跟廠牌吧，再上去就有些女生比較在意的膠原蛋白、負離子那一類的」、「有負離子的吹起來就跟一般幾百塊的雜牌差很多了」、「貴的就是快乾跟吹起來順不毛燥，很明顯的差距」、「千萬不要嘗試，試過後就回不去了」

也有內行人點破關鍵，認為頭髮較長的人比較有感，「好的吹的時間只要一半，而且髮質還不會差，女生長頭髮一吹就半小時，一台幾千划算了」、「男生沒幾根毛當然沒差，長髮要吹乾還要顧髮質很累」、「差在吹完會不會炸毛啊...長頭髮超明顯」、「以前也不懂，後來買了好的吹風機真的覺得cp值很高」。