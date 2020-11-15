不少人都會在自家門口附近藏一把備用鑰匙，當不小心忘記帶鑰匙出門的時候就不會因此而被鎖在家門外，不過藏這個備用鑰匙的地方通常都會很隱密，以防止小偷闖空門。但加拿大一名男子卻把鑰匙藏在相當顯眼的地方，故意要讓小偷拿去開門，他也曝光了背後的真實原因，讓大家都感到超暖心。

根據外媒報導，32歲的艾力克斯（Alex Biron）近日在社群平台上傳了一支影片，從畫面中可以看到，他手中先是拿著一把鑰匙，接著便將它藏到門口的地毯底下，是一個非常容易就被小偷發現的位置，艾力克斯也透露自己住家附近經常會有竊盜的事件發生，而且每半年到1年的時間他總會發現自己藏的鑰匙不見了，這意味著確實有人試圖要闖入他家。

但艾力克斯一點都不擔心，因為那支鑰匙根本沒有辦法打開他家的大門，也無法打開附近的任何一道鎖，他解釋自己之所以這麼做的用途，就是希望小偷在從找到鑰匙的喜悅到發現沒辦法開門的失望中進行反思，而事實上，那把鑰匙可以打開溫哥華某間銀行裡的保險箱，艾力克斯放入了一些錢和一本勵志書，希望小偷拿走後可以嘗試改變自己的人生。

這段影片曝光後，吸引了大批網友前來觀看，大家都稱讚艾力克斯是個暖男，「你是這個殘酷世界中的好人」、「你也太友善了吧！」、「那個小偷想要搶劫他的房子，但他卻願意提供一些錢、一本書和一個重新開始的機會，多麼善良的人啊」。