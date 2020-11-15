就像人類一樣，動物們的睡姿也是千奇百怪！最近日本一名飼主就公開了自家柯基兄妹睡覺的模樣，只見牠們把頭埋進了狗窩裡面，只露出半截身體，還翻肚將雙腿敞開，讓飼主無奈直呼根本沒辦法在這樣的環境下工作！

柯基兄妹在狗窩中「四腳朝天」睡超熟(影片來源/YouTube/an_i_moto)

這名飼主「@muchi21067312」家中養了一對柯基兄妹和一隻貓咪，在過去這對柯基兄妹就因為「四腳朝天」的可愛睡姿，受到眾多網友的喜愛，最近飼主又忍不住抱怨牠們害自己完全沒有辦法認真工作，更貼出了這對兄妹的「邪惡影片」讓大家來幫他評評理。

只見畫面中，這對柯基兄妹正處於熟睡的狀態，牠們各自把頭埋進了自己的狗窩當中，只露出下半截毛茸茸的身體，兄妹倆的姿勢簡直就是「神複製」，同樣都翻肚躺著，2條後腿也舒適地敞開著，一動也不動，畫面左側還有貓咪停留在門口。飼主無奈透露，自己每天晚上都要待在這個房間工作，雖然已經有些習慣了，但完全沒有辦法專心。

飼主在YouTube上傳這段影片後，挑釁地要大家用全螢幕播放，嘗試和他在一樣的環境下工作，還開玩笑地向網友嗆聲：「也許你也做不到！」。

網友們也不甘示弱地接受挑戰，但幾乎全都被柯基兄妹可愛的模樣吸走專注力，「因為太幸福了，根本不能專心工作，不管誰來試結果都一樣～」、「快要被可愛死了，完全不能忍耐」、「忍不住想要一直看著牠們，都不能做其他事情了！」。