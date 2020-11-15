美國康乃狄克州（State of Connecticut）一名30歲女子薩曼莎（Samantha Ramsdell）自稱擁有「世界上最大的嘴巴」，不僅在抖音上吸引近80萬人追蹤，每支影片甚至能為她賺進1.5萬美元（約新台幣42萬元），她還打算申請金氏世界紀錄，說她「靠嘴巴吃飯」一點也不為過。

綜合外媒報導，畢業於美國名校史丹佛大學的薩曼莎，從事藥廠業務工作，但是熱愛表演的她，經常在閒暇之餘錄製表演片段上傳抖音，期間意外發現網友似乎對於她的大嘴巴特別感興趣，只要她上傳相關影片，點閱率至少翻了5倍以上。

@samramsdell5 Reply to @timmydiaz05 do you guys really wanna see this 😂what else should I eat? ♬ original sound - samramsdell5

一開始她覺得有些失落，認為相較於她的表演，網友更熱衷的是看她的「大嘴巴」，不過後來她轉念一想，覺得「嘴巴也是我的一部分」，這才慢慢釋懷，並且放開心胸拍攝更多有趣的特色影片。

像是網友經常請她示範吃三明治、潛艇堡等食物，她也大方在鏡頭前進行一系列「吃播」影片，更自豪表示「只要我想的話，兩口就可以吃完了」。

而根據她的測量數據顯示，她的嘴巴足足有4英吋（約10.16公分），她就是靠著這張大嘴在抖音上爆紅，不少熱門影片獲得5000萬次觀看數，平均每部影片都能賺進1.5萬美元（約新台幣42萬元），她還打算以自己的大嘴巴申請金氏世界紀錄。